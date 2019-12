Nuovo distributore di metano presso la stazione di servizio Benny Oi

Benny Oil, la stazione di servizio della Tangenziale Est di Salerno (in direzione nord), completa la sua offerta con il nuovo distributore di Metano in partnership con la SEV Iren, importante realtà nel settore energetico della vendita di luce e gas del Centro-Sud Italia. Maggior rispetto per l’ambiente, prezzi concorrenziali (soprattutto per chi è già cliente Iren per Gas e Luce), qualità del prodotto erogato, servizio rifornimento per autotrazione h24 (tutti i giorni della settimana) sono alcune delle componenti principali di quella che può essere definita come una grande opportunità, destinata a svilupparsi ulteriormente nel tempo.

