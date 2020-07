Nuovi contagi a Salerno da covid, si corre ai ripari

Gli ultimi casi positivi da covid a Salerno città fanno scattare l’allarme. L’ultimo contagio a Salerno in ordine di tempo, di cui si è venuti a conoscenza,dopo il caso dei medici del 118 di via Vernieri e dell’Asl di Pastena è una dipendente bancaria di un istituto bancario del quartiere Carmine di Salerno. In queste ore si sta procedendo anche alla sanificazione di alcuni locali commerciali che la donna avrebbe frequentato tra via Prudente e via Paolo de Granita. Non solo, con un altro esercizio commerciale, nella zona Carmine Alto che al momento sarebbe chiuso. Indiscrezioni, non confermate, affermerebbero per motivi precauzionali, perchè punto di ritrovo della bancaria. Nel frattempo, è ricomparsa l’auto della protezione civile che con il megafono ribadisce l’obbligo dell’uso della mascherina, di evitare assembramenti e di mantenere comportamenti corretti per limitare diffusione del contagio del coronavirus.

