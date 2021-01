Nuove norme di circolazione scoppia la protesta petizione dei commercianti

di Sonia Angrisani

Rabbia e proteste a Nocera Inferiore, è stata avviata una petizione dai commercianti e i residenti, di via Matteotti, via Citarella e via Fucilari, per manifestare il proprio malcontento in seguito all’ordinanza emessa dal comando della polizia locale. L’ordinanza, firmata dal comandante Carmine Bucciero, entrata in vigore dall’11 gennaio all’11 febbraio 2021, nello specifico, sono le nuove norme per la circolazione, dove è stato allestito il cantiere per la costruzione delle fognature a Nocera Inferiore. In via Matteotti, è stato apposto il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata, e consentito il solo transito a passo d’ uomo delle autovetture in uso ai residenti.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

