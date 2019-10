Nuove luci a led in via Colombo, Il sindaco De Simone: «Proseguiamo il restyling del nostro territorio»

Nuovi corpi illuminanti in via Colombo a Vietri sul Mare. La panoramica strada che collega la frazione Marina a Vietri sul Mare si abbellisce con una nuova illuminazione che avrà una particolarità in più: i pali saranno marchiati con la scritta ‘Vietri sul Mare, città della ceramica. «Proseguiamo la nostra azione di restyling del territorio – dice il sindaco Giovanni De Simone – abbelliamo e impreziosiamo ogni angolo del nostro territorio. E’ uno stile che seguiremo, un po’ alla volta, su tutto il Comune. Così cerchiamo di rendere Vietri sul Mare sempre più bella e accogliente». «Via Colombo – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Angela Infante – è stata acquisita al patrimonio comunale e di conseguenza sarà cura del Comune garantirne la sicurezza. Grazie ad un finanziamento la strada sarà illuminata con una serie di lampioni, a led e di nuova generazione. Un’illuminazione più efficiente e sostenibile».

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia