Nuova strumentazione al poliambulatorio per la salute dell’orecchio

Il poliambulatorio di Vietri sul Mare avrà il suo impedenziomentro. Nella giornata di oggi, infatti, è prevista la consegna dell’importante strumentazione mediale con la quale si esegue l’esame impedenziometrico, di comune utilizzo nella pratica clinica otorinolaringoiatrica: un accertamento non invasivo e indolore in grado di fornire al medico numerose informazioni riguardo allo stato di salute dell’orecchio. Il poliambulatorio di Vietri sul Mare, già segnalato tra i migliori in termini idoneità dei locali e organizzazione dei servizi offerti, continua il suo programma di ampliamento delle prestazioni sanitarie, anche grazie all’incessante lavoro, all’impegno e alla cortesia dei tutti i medici e gli operatori sanitari della struttura. «Il prossimo obiettivo sarà la dotazione di un ecografo per Ginecologia e Cardiologia», afferma la caposala Filomena Apicella. « Voglio ringraziare, a tal proposito, il dottor Iannone in qualità di responsabile del Poliambulatorio di Vietri e il dottor Anastasio, responsabile della Medicina di Base. Un particolare ringraziamento – continua ancora Apicella – è doveroso nei confronti della direzione del Distretto Sanitario CavaCosta d’Amalfi per l’incondizionata disponibilità e la collaborazione che ci ha offerto nel migliorare questa struttura sanitaria». Un plauso anche al nuovo sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, che – afferma Filomena Apicella – ha mostrato «sensibilità verso i problemi della salute pubblica» e all’amministrazione comunale «per l’impegno nel voler contribuire a migliorare il servizio sanitario sul territorio vietrese».

