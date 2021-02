“Non vendete l’ex Palazzo di Giustizia, destinarlo ad attività universitarie”

di Erika Noschese

Destinare spazi dell’ex tribunale di Salerno alle attività universitarie, in materia giuridica ed economica. È la proposta avanzata Americo Montera, ex presidente dell’ordine degli avvocati di Salerno che, in queste settimane, sta seguendo con attenzione le discussioni e le proposte che ruotano attorno alla nuova destinazione d’uso dell’ex palazzo di giustizia, ripercorrendo la storia di aule che hanno “ospitato” i più grandi avvocati salernitani. “L’ex Palazzo di Giustizia rappresenta il Vittoriano dell’avvocatura salernitana è considerato il nostro simbolo, è lì che sono custodite le nostre antiche insegne – ha dichiarato Montera

