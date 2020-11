«Non siamo ospiti, siamo parte essenziale del sistema giustizia»

di Pina Ferro

Innumerevoli le problematiche che stanno investendo il settore della giustizia penale in questo periodo di emergenza sanitaria. Problematiche che vanno dalla gestione delle udienze all’invio o ricevimento di materiale. Queste difficoltà ed altre sono state affrontate dall’avvocato Luca Monaco dell’associazione Nova Juris. Qual è la situazione della Giustizia al tempo del Covid? «E’ una situazione difficile per tutti gli operatori del settore. Però mi permetto di dire, senza retorica, che per noi avvocati lo è un po’ di più, per molteplici ragioni» Secondo Lei, quali sono le principali difficoltà per l’avvocatura in tempi di pandemia? «Esistono certamente delle difficoltà anche di natura psicologica, che penso condividiamo con magistrati e cancellieri, legate ad esempio al timore di contrarre il virus. In molti Tribunali italiani abbiamo avuto diversi casi di positività, tanto tra i colleghi quanto tra i magistrati e il personale amministrativo»

