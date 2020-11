“Non siamo folli, il maestro Oren ha ricevuto fondi statali e regionali”

di Erika Noschese

“I soldi destinati al maestro Oren sono fondi statali e regionali, dal Comune di Salerno non esce una cifra”. Prova a mettere a tacere le polemiche l’assessore alla Cultura Antonia Willburger dopo il caos in consiglio comunale per la cifra stanziata a favore del maestro Oren. l’Assessore, tra le altre cose, si dice favorevole a posticipare la manifestazione Luci d’Artista nel periodo di Pasqua ma, come anticipato anche dal sindaco Vincenzo Napoli e dall’assessore al Commercio Dario Loffredo, bisogna verificare la fattibilità della proposta con la Regione Campania mentre sono già in programma una serie di eventi che dovrebbero tenersi in primavera, tra cui il festival delle Culture, posticipato a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia