“Non servono i ristori, serve che ci vengano tolte le tasse per il 2021”

di Monica De Santis

Aumenta ogni giorno di più il numero di commercianti che sta aderendo allo “Sciopero Fiscale” sponsorizzato dalla Fenailp e nata da una proposta di un commerciante di Amalfi. Aumentano le adesioni di commercianti sfiduciati dalle prospettive future e soprattutto in crisi economica. Tra gli aderenti allo “Sciopero Fiscale” anche Giuseppe De Martino, titolare dell’omonimo negozio di calzature sito a Pastena… “La nostra è una protesta pacifica e civile. Questa è la prima cosa da chiarire. Noi non vogliamo creare baccano o polemiche, vogliamo solo far capire a chi ci governa che bisogna trovare una soluzione adeguata per consentire alle attività commerciali di vicinato di riuscire a sopravvivere.

