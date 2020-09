“Non saremo la stampella di nessun governo, nè a livello nazionale nè a livello regionale. Noi non siamo trasformisti”

“Un voto dato alla Lega significa votare la destra e quel voto resterà lì perchè noi non siamo trasformisti, non saremo la stampella di nessun governo, nè a livello regionale nè a livello nazionale che non sia di stampo Lega. Votare Tommasetti perchè le tante esperienze e lo spirito di militanza, l’impegno messo oggi deve essere messo a disposizione del mio territorio per promuovere i giovani e il merito e, allo stesso tempo, difendere le categorie più esposte dal punto di vista sociale ed economico”. E’ l’ultimo appello al voto lanciato, ieri sera, da Aurelio Tommasetti, candidato come capolista al consiglio regionale della Campania con la Lega. Tommasetti, ieri ha incontrato per l’ultima volta gli elettori e lo ha fatto con un tour itinerante che ha toccato prima San Marzano sul Sarno e poi Cava de’ Tirreni e San Valentino Torio per gli ultimi due incontri pubblici. La Lega è la prima vera novità di questa competizione elettorale: il simbolo del partito guidato da Matteo Salvini, infatti, per la prima volta nella storia compare sulle schede elettorali in Campania. Una bella responsabilità per Tommasetti che, da capolista, sente il dovere e l’esigenza di portare in alto il nome della Lega: “La mia è una grande responsabilità, ne sono consapevole, ma sono convinto che saremo la vera sorpresa sia in provincia di Salerno sia su tutto il territorio regionale. Ha pagato la scelta di aver fatto liste pulite, un progetto di qualità – ha dichiarato l’ex rettore dell’Università degli Studi di Salerno – Mi è stato chiesto di esser capolista e ne sono stato orgoglioso, sono convinto che abbiamo dato una grande forza e slancio al centro destra e daremo un grande contributo alla crescita della provincia, della regione una volta che saremo in consiglio regionale”. Per Tommasetti, l’ultimo incontro con i cittadini è stata l’occasione per ripercorrere le tappe di questa campagna elettorale, sicuramente atipica ma ricca di grandi soddisfazioni per tutti i candidati al consiglio regionale. “E’ stata una campagna elettorale complicata per il periodo, per le preoccupazioni di tipo sanitario e collegate alla riapertura delle scuole che non c’è stata, per le attività economiche ma, allo stesso tempo, esaltante perchè sono stato tra la gente, girando tutti i comuni della provincia di Salerno, portando avanti il simbolo di partito”. Il dirigente nazionale, responsabile del dipartimento Università per la Lega ha colto l’occasione anche per ribadire i punti principali del suo programma elettorale: garantire eguale trattamento per quanto riguarda la sanità pubblica a tutti i cittadini campani; rifiuti, per contribuire alla realizzazione di un piano serio per lo smaltimento dei rifiuti, con iniziative a livello nazionale e internazionale da imitare perchè, ha detto, “altrove i rifiuti sono una risorsa, per noi invece sono attrattore per quanto riguarda la criminalità”; sicurezza perchè “per noi la logica fondamentale è che dalle navi devono sbarcare i turisti, forza per la nostra regione e non i clandestini. Abbiamo bisogno di persone che paghino per stare nella nostra provincia e non che noi paghiamo per sostenerli e alimentare il business del malaffare – ha dichiarato Tommasetti – Secondo me queste potrebbero essere tre linee d’azione concreta su cui la Lega lavorerà fin da subito in consiglio regionale per dare risposte su temi della sanità, ambiente e sicurezza per dare chiare indicazioni su dove bisogna andare”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia