“Non riusciamo più ad andare avanti Chiudeteci ma dateci adeguati ristori”

di Monica De Santis

Meglio chiusi per un mese ma con ristori adeguati ed utenze e fitti bloccati che così. Ieri mattina in piazza Amendola si sono ritrovati ancora una volta i ristoratori e i titolari di pub e bar, aderenti all’Aisp e all’Acs, per mettere a conoscenza la cittadinanza, ma anche le istituzioni di tutte le difficoltà che la loro categoria sta vivendo e continuerà a vivere visto che nel nuovo Dpcm si parla di regole ancora più severe. Una m a n i f e s t a – zione pacifica che ha visto la presenza di una quarantina di gestori di locali che hanno raccontato le loro difficoltà e le loro preoccupazioni per un futuro che, in questo momento non riesco a vedere…

