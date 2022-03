“Non riusciamo ad infrangere il tabù Arechi, così non riusciremo a salvarci”

di Giuseppe De Angelis

La Salernitana non riesce ad infrangere il tabù Arechi, e così il Sassuolo allunga la sua striscia di risultati positivi. Il 2-2 serve sicuramente più ai neroverdi che, tuttavia, tornano a casa con qualche rimpianto per un risultato che sarebbe potuto essere più tondo. La prima mezz’ora è un’altalena di emozioni. Delusi i tifosi della Salernitana che speravano in una vittoria. Una vittoria che sembra non arrivare mai. Cinque pareggi e due sconfitte nell’era Iervolino.

“E’ stata una buona prestazione, anche se forse i cambi non sono stati forse i migliori. Mister Nicola poteva fare delle scelte diverse. Peccato per questi tre punti che potevano davvero farci sperare per la salvezza. Ma sono ancora molto fiducioso. Certo le prossime partite per noi dovranno essere come una finale. Una finale da vincere per forza. Diciamo che sull’espulsione del giocatore del Sassuolo non abbiamo sfruttato l’occasione, poteva essere la volta buona per attaccare e portare a casa i tre punti ed invece ci siamo bloccati”, spiega Giuseppe Sisalli.

Parla di rimpianti il signor Riccardo Marino… “La Salernitana aveva iniziato bene poi abbiamo preso il classico gol, frutto di un’ingenuità proprio come è successo con il Bologna e da quel momento la squadra si è un po’ persa e alla fine siamo riusciti a portare a casa solo un pareggio. Peccato”.

Deluso per il risultato finale anche Simone Gagliardi…“Cosa dire, l’inizio è stato tutto nostra. Mister Nicola, ha messo in campo undici leoni che sono partiti con le marce altissime, schiacciando gli emiliani nella propria area di rigore. Siamo andati in vantaggio, poi il Sassuolo ci ha ripresi e superati e per poco non segnava anche il terzo gol. Nella ripresa gli avversari sono partiti in quarta. L’espulsione di Raspadori poteva essere per noi una fortuna. Ma non siamo riusciti a sfruttarla. L’unica cosa che siamo riusciti a fare è recuperare lo svantaggio. Poi ci siamo chiusi ancora e non siamo stati capaci di osare e di mettere a segno quel gol che valeva la vittoria. Sembra che la Salernitana scenda in campo bene e poi improvvisamente si metta paura di osare, di tentare di andare all’attacco e di vincere. Così non va bene, così rischiamo di tornare in serie B”

