“Non mi candido ma non sosterrò il sindaco uscente Vincenzo Napoli”

di Erika Noschese

Smentisce categoricamente l’ipotesi di una sua candidatura al consiglio comunale. L’ormai ex super dirigente del Comune di Salerno, Alberto Di Lorenzo ha preso, fisicamente, le distanze da Salerno e, a quanto pare, non ha un buon ricordo di quegli anni trascorsi al Comune di Salerno, gomito a gomito con il sindaco Vincenzo Napoli. Il suo nome era tra i candidati al consiglio comunale di Salerno con Michele Sarno candidato sindaco. Una voce che smentisce categoricamente: “Non sono candidato, conosco l’avvocato Michele Sarno, è un mio amico, ha tutta la mia stima ma non sono candidato”, ha infatti dichiarato il responsabile del trasporto pubblico al Comune di Roma.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia