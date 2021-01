“Non esistono alternative, vaccinatevi”

di Erika Noschese

Vaccinatevi: è l’appello lanciato dal dottor Giuseppe Marrone di San Cipriano Picentino e rilanciato dal sindaco Sonia Alfano per invitare la cittadinanza a vaccinarsi contro il Coronavirus. “Da qualche mese avevo chiuso Facebook perchè volevo dedicarmi alla realtà piuttosto che ad una “realtà in posa” come quella dei social. Ho deciso di riaprire il mio profilo per fare un appello per l’adesione alla campagna vaccinale. Sento in giro di basse adesioni tra gli operatori sanitari e la cosa mi inquieta – ha dichiarato il medico – Mi sono vaccinato ieri (venerdì per chi legge ndr), consapevole della novità della tecnologia del vaccino ma pienamente convinto della sua sicurezza.

