Non è stato invitato alla manifestazione il rettore dell’Università Tommasetti Dopo la Provincia escluso anche ieri sera

di Andrea Pellegrino

Non invitato. Aurelio Tommasetti, rettore dell’Università di Salerno, alla cerimonia organizzata per l’arrivo a Salerno della torcia dell’Universiade, non c’era. O meglio, non era insieme alle altre autorità e istituzioni che hanno preso parte all’evento. Tommasetti era defilato, tra il pubblico, perché non è stato destinatario di alcun invito ufficiale da parte dell’organizzazione. Insomma, la Regione Campania avrebbe deliberatamente snobbato il Rettore: una scelta di non poco conto se si considera che l’Universiade è la competizione sportiva alla quale partecipano gli studenti universitari provenienti da tutto il mondo e se di pensa che circa 1.050 atleti alloggeranno presso il campus di Fisciano.Da parte di Tommasetti nessun commento, nonostante quella di ieri sia stata la seconda esclusione consecutiva: venerdì, infatti, non era stato chiamato a presenziare alla conferenza stampa tenutasi in Provincia, proprio per annunciare l’arrivo della fiaccola.

