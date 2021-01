“Non è facile andare avanti con tutte queste incertezze”

“Allo stato attuale non riusciamo a programmare nulla per il futuro. Viviamo come sospesi, con la paura di non riuscire più ad andare avanti”. Così Francesco Barra titolare dell’Agriturismo Fattoria Alvaneta di Padula traccia un bilancio di questi lunghi, lunghissimi mesi di crisi provocati da questa pandemia… “La mia è un’attività a conduzione familiare aperta vent’annifa. Sono rientrato nei ristori previsti dalla Regione ma questi non bastano per recuperare le perdite che abbiamo subito. Durante il primo lockdown abbiamo subito perdite del 100% per poi avere un recupero nei mesi di luglio, agosto e settembre.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia