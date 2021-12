“Non c’è niente da ridere” con Peppe Barra all’Auditorium di Pagani

“Non c’è niente da ridere” per la regia di Lamberto Lambertini e con Peppe Barra è lo spettacolo che venerdì 10 dicembre saà in scena al Teatro Sant’Alfonso di Pagani. Un grande spettacolo già reduce da tantissimi successi in tanti teatri. Un grande spettacolo “Non c’è niente da ridere”, che trova d’accordo pubblico e critica, tra risate e commozione, leggerezza e cultura, raffinatezza e volgarità, presentato con un ritmo incalzante e continui cambi di scena, di luce, di costume, di linguaggio. Uno grande spettacolo interpretato da un grande attore. Uno spettacolo molto bello in cui la scenografia raffigura l’interno di un teatro, dal punto di vista degli attori, presentando così uno spettacolo al contrario.

