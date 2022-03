Un giorno triste per la redazione del quotidiano Le Cronache e per Camerota. Dopo aver lottato per anni contro un brutto male, non ce l’ha fatta Omar Domingo Manganelli, nostro collaboratore storico. La sua esperienza da giornalista è iniziata con noi e, per un periodo, solo la malattia lo ha fermato. Aveva da poco ripreso una collaborazione, occupandosi della “sua” Camerota e dello sport, da grande tifoso della Salernitana. Allenatore dell’Asd Scuola Calcio Antonio Esposito non ha mai abbandonato i suoi piccoli allievi. Ora, lascia un grande vuoto dentro di noi.

Fai buon viaggio, Omar.

Alla famiglia e agli amici, un abbraccio sincero dalla redazione del quotidiano Le Cronache, dal direttore Tommaso D’Angelo, da Erika Noschese, Pina Ferro, Monica De Santis, Marco De Martino, Fabio Setta e Olga Chieffi.

