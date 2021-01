“Non avrebbe senso ritardare l’inizio dei saldi quando in tanti già li stanno facendo”

di Monica De Santis

Fumata nera ieri alla Regione Campania in merito alla questione saldi. Al tavolo, voluto dall’assessore regionale al commercio Antonio Marchiello hanno partecipato i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria compreso la Fenailp, per la determinazione della data dei saldi . Il Direttore Mario Arciuolo, nel suo intervento ha evidenziato che per la volontà espressa dagli associati alla Fenailp del settore moda (abbigliamento e scarpe), i saldi dovrebbero avere inizio il prima possibile, alla prima data utile dopo che la task force regionale comunichi i dati relativi all’andamento dell’epidemia nella Regione Campania.

