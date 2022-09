Noi Moderati, successo per il gazebo ad Agropoli: “Manteniamo patto con l’unione di centrodestra”

Continua con successo la campagna elettorale di Noi Moderati, il movimento politico nato dalla fusione dei partiti che fanno capo a Toti, Quagliariello e Lupi. I Moderati partono dalla capitale turistica del Cilento avvalorando e dando seguito al dictat scelto dalla lista di dare priorità ai territori con i candidati del territorio. Interesse ha suscitato la casa dei moderati con il loro programma descritto alla gente che si è fermata per chiedere informazioni. Tanti i cittadini che, con interesse, si sono avvicinati per conoscere il programma elettorale del movimento, pilastro della coalizione di centrodestra, offrire spunti di riflessione e avanzare proposte, dando il loro contributo in un periodo storico difficile per il Paese. “La lista dei moderati manterrà con entusiamo il patto per l’ unione del centrodestra a servizio della coalizione con la solita determinazione che fortifica il centrodestra salernitano”, ha dichiarato Luigi Cerruti, segretario provinciale di Italia al centro di Toti.

