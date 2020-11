“Noi medici di base, in questa fase, siamo come soldati chiamati alle armi”

di Erika Noschese

“I medici di base, in questo momento, sono soldati e, se chiamati, devono rispondere”. Non ha dubbi il dottor Andrea Donato, consigliere d’opposizione a Castel San Giorgio e dottore di medicina generale che, con i colleghi di Castel San Giorgio e Roccapiemonte, si sono riuniti in Aft, l’aggregazione funzionale territoriale per dare la loro disponibilità ad effettuare i tamponi ai loro pazienti, individuando già gli spazi più idonei.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia