“Noi la novità di questa campagna elettorale”

Ultimo appuntamento con gli elettori quello di ieri sera, in villa Comunale a Pagani, per Vincenzo Calce, candidato alla carica di sindaco con quattro liste a suo sostegno: Pagani è-Calce sindaco, Unione di Centro, Forza Italia, Pagani Viva con Calce sindaco. L’aspirante primo cittadino, ieri sera, ha incontrato gli elettori per un ultimo appello al voto, presentandosi come il vento del cambiamento e la forza di discontinuità rispetto al passato. Per Calce, così come per tutti i candidati è stata una campagna elettorale atipica, complice il caldo e l’emergenza Coronavirus ma, ha aggiunto, “è stata una campagna elettorale serena, tranquilla. Abbiamo contribuito a tenere i toni bassi, parlando più di idee e progetti”. Un vero e proprio tour tra le zone principali di Pagani e, nonostante le difficoltà per Calce nessun rammarico: “sono soddisfatto di questa campagna elettorale, di come è stata condotta sia in termini di comunicazione sia in termini di incontri – ha dichiarato – Ho girato tutta la città, ho incontrato varie persone, ho fatto una prima fase di campagna di ascolto, poi ho presentato il progetto per la città, molto semplice, comprensibile, concreto e facilmente realizzabile”. Un progetto che si può riassumere, come ha spiegato il candidato sindaco, in tre parole chiave: cambiamento, concretezza, realizzazione: “prima cambiamento perchè il mio nome rappresenta la novità e un elemento di rottura e discontnuità rispetto al passato, dove il passato – prima della mia discesa in campo – era contrapposto in due blocchi, appartenenti alla vecchia e consolidata politica che in questi ultimi anni ha prodotto danni sul territorio, sia in termini finanziari che economici nonchè sociali”, ha poi aggiunto Calce che ha lanciato un ultimo appello al voto, in virtù di questa novità che lui rappresenta: “io rappresento la novità, colui che realmente può apportare un cambiamento, sono la vera alternativa alle passate gestioni, quelle che si sono susseguite negli ultimi anni che hanno portato Pagani al dissesto, facendola divenire una città ormai morta, una città dormitorio quando poi da noi ci sono risorse, capacità e potenzialità seconde a nessuno”. Adesso, i giochi sono tratti e l’ultima parola, ora, passa ai cittadini.

