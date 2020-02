Nocerina – Foggia: 8 misure cautelari

Questa mattina, personale della commissariato di pubblica sicurezza di Nocera Inferiore, su ordine di questa procura della Repubblica, in collaborazione con personale della Digos di Foggia, ha provveduto all’esecuzione a Foggia di otto ordinanze con cui è stata disposta l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di ultras della squadra di calcio del Foggia. L’attività, posta in essere questa mattina, giunge a conclusione di una articolata attività investigativa coordinata dalla procura di Nocera Inferiore e condotta dal locale commissariato di pubblica sicurezza, che ha permesso di individuare molti facinorosi resisi responsabili dei gravi incidenti verificatisi prima e dopo l’incontro di calcio del 15 settembre 2019 tra le compagini calcistiche della Nocerina e del Foggia. Indagine, iniziata immediatamente dopo l’incontro di calcio e, aveva permesso in pochi giorni di arrestare 2 persone e denunciarne altre 31, appartenenti alla tifoseria della Nocerina e alla tifoseria del Foggia, ed è proseguita con l’analisi di tutti i filmati relativi alle gravi turbative occorse prima e dopo l’evento sportivo. Le 8 misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Nocera Inferiore sono state emesse nei confronti di altrettanti appartenenti alla tifoseria del Foggia che dovranno rispondere in concorso di reati che vanno dalla devastazione, alla resistenza pubblico ufficiale, alle lesioni personali, reati aggravati dal fatto di aver agito con armi e oggetti atti ad offendere in numero superiore a 10 persone. Imposte dal gip ai destinatari delle misure cautelari è stata prevista anche la permanenza in casa dalle ore 14 alle ore 18 di ciascuna domenica.

