Nocera, tragico incidente stradale: perdono la vita due persone

Incidente mortale a Nocera Superiore. L’impatto si è verificato lungo la strada Statale 18, dopo la zona delle Camerelle, proseguendo verso Cava de’ Tirreni. Coinvolti due motorini. Il bilancio è di due feriti e di due morti. Hanno perso la vita un ragazzo di 17 anni della frazione Trivio di Castel San Giorgio e un 31enne di S. Egidio. Ferito grave ma non in pericolo l’amico di Manuel che ha riportato frattura alla gamba. Il sindaco lanzara ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente, oltre alle ambulanze che hanno soccorso i coinvolti. Non è la prima volta che in zona si verificano incidenti stradali. Quel tratto in particolare è stato scenario nell’ultimo anno di diversi impatti.

