NOCERA, TERRORE NELLA NOTTE, ESPLODE UN’ALTRA BOMBA IN PIENO CENTRO

Esplode bomba carta nella notte, danni a un negozio di abbigliamento per uomo e tanta paura. L’ordigno è stato piazzato nella centralissima via Canale, sotto i portici, intorno alle 4 circa di ieri. Ad essere preso di mira è stato un negozio di abbigliamento maschile per uomo, ma a subire danni a seguito dell’esplosione anche un negozio di abbigliamento per bambini. L’ennesimo episodio di violenza con il modus operandi del fine estorsivo.. Nessuna pista esclusa dagli inquirenti.Sul posto, oltre ai vigili del Fuoco del locale distaccamento, anche i carabinieri del reparto territoriale agli ordini del colonnello Rosario Di Gangi che hanno avviato l’attività di indagine sull’accaduto e stanno cercando di risalire, anche attraverso le riprese delle telecamere di videosorveglianza gli autori. Ingenti i danni arrecati dalla deflagrazione, il potente ordigno ha infatti fatto staccare alcuni pezzi di calcinacci dal palazzo oltre a mandare in frantumi le vetrine. Il boato ha fatto svegliare di soprassalto i residenti del centro cittadino che sono rimpiombati della paura. le indagini non escludono nessuna pista a partire dal racket per finire a un gesto di qualche balordo. E come avvenuto per altri attentati, sia a colpi di pistola che a suon di bombe carte, il titolare dell’attività commerciale ha detto di non aver ricevuto pressioni o richieste di natura estorsiva. Ma ormai non si tratta più di un episodio isolato ma di una vera e propria escalation criminale nella città di Nocera Inferiore. Lo scorso 17 gennaio, una bomba carta era stata fatta esplodere nei pressi di un condominio di via Francesco Solimena. Il 1 febbraio, invece, erano stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco contro la vetrata di un bar vicino all’ospedale, seguiti da quelli presso un’azienda di via D’Alessandro ai Cicalesi. E mentre il deputato di Fdi Edmondo Cirielli ha presentato un’interrogazione al ministro Lamorgese, il sindaco Manlio Torquato dice che è “ormai clamoroso ed urgentissimo il bisogno di sicurezza in città che diventa, dopo gli accadimenti di queste settimane, la priorità assoluta per la nostra comunità. “Rivolgo perciò un accorato appello, perciò, alle Forze dell’Ordine alle autorità investigative tutte, di svolgere con accuratezza efficacia e soprattutto rapidità tutto quanto c’è da fare per fermare questa grave escalation criminale che rischia di riportarci al peggiore passato di questa città. L’Amministrazione assicura ogni possibile forma di collaborazione e invita la cittadinanza a fare altrettanto”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia