Nocera Inferiore, sequestrate venti piante di marijuana – FOTO e VIDEO

Nel corso del fine settimana gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore hanno condotto un’operazione antidroga nella zona di Fiano del comune di Nocera Inferiore. Dopo una lunga battuta nelle campagne sulla collina sovrastante l’autostrada A30 e la vecchia linea ferroviaria dismessa, in un piccola radura ben nascosta e ricavata tra i rovi, i poliziotti hanno rinvenuto oltre venti piante di marijuana per la produzione di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio. Accanto alle piante, in ottimo stato e con evidenti segni di potatura, è stato anche rinvenuto materiale per l’irrigazione e la concimatura immediatamente sottoposto a sequestro.

Inoltre, gli agenti del Commissariato hanno effettuato una perquisizione in una abitazione di Nocera Inferiore, in zona limitrofa a quella dove è stata rinvenuta la piantagione di marijuana, dove risiede un giovane di 25 anni originario di Nocera Inferiore. Nell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto in un barattolo circa gr. 11 di marijuana che il giovane ha dichiarato di detenere per uso personale. La droga è stata sottoposta a sequestro e il giovane verrà segnalato alla prefettura in qualità di assuntore. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli agenti per stabilire possibili collegamenti con la gestione della piantagione di marijuana.

