Nocera Inferiore: Rissa nella notte con calci e pugni

Ancora una violenta lite in centro a Nocera Inferiore, a farne le spese due giovani finiti in ospedale per contusioni alla testa e su tutto il corpo. E’ accaduto in via Garibaldi nella notte di ieri. Indagano i carabinieri, nel frattempo il sindaco chiama il Prefetto e da domani avrà un incontro a Palazzo di Città con il comando della polizia locale. Caccia ai picchiatori che hanno generato paura e caos. Una banda di ragazzi a bordo di due vetture ha preso di mira un gruppetto che aveva deciso di stappare una bottiglia di spumante per il compleanno di una coetanea, davanti al bar Roma. Uno dei ragazzi al bar è uscito per spostare la sua auto. Due vetture sono sopraggiunte e Improvvisamente si è sentito colpire ad una spalla. Si è girato per capire e alla richiesta di spiegazioni è stato assalito dalla gang scesa dalle due auto. Botte e calci, anche a suon di sfollagente. Ad avere la peggio il malcapitato e uno dei compagni accorsi in suo aiuto. Il titolare del bar si è precipitato all’esterno per evitare il peggio. È stato allora che i balordi sono fuggiti innestando la marcia. Mentre venivano allertate le forze dell’ordine e i sanitari dell’emergenza. Immediate le indagini. Saranno determinanti le riprese delle telecamere che insistono sulla zona. Sgomento trai ragazzi e tra i loro familiari. Sul caso è intervenuto anche il sindaco Manlio Torquato che chiama il prefetto di Salerno. Nel frattempo ha annunciato di avviare una serie di incontri già da domani con il comando di polizia locale ed i vertici delle forze dell’ordine. “L’episodio di violenza di ieri notte consistito in una rissa tra due giovani di fronte ad un centrale bar cittadino, richiede con immediatezza una risposta severa delle forze dell’ordine e della giustizia al fine di evitare che il ripetersi di episodi di violenza possa generare inquietudine e pericolo nella comunità”, ha affermano il primo cittadino del comune capofila dell’Agro nocerino.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia