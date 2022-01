Nocera Inferiore, I penalisti protestano e si fermano il 3 e 4 febbraio

Si fermano per due giorni gli avvocati penalisti del foro di Nocera Inferiore, il motivo è da attribuire al mancato coinvolgimento sul protocollo delle spese a carico dello Stato per il patrocinio. Ed è rottura con la presidenza della sezione penale: l’assemblea ha deciso di proclamare l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria del settore penale, per i giorni 3 e 4 febbraio. All’origine della decisione, quindi, vi è il “Protocollo di Intesa tra Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore e Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore sulla liquidazione degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato”, ammesso senza il coinvolgimento della Camera Penale che non ha alcun precedente a livello distrettuale, ed è-per i penalisti- un chiaro impoverimento del confronto tra magistrati ed avvocati. Sulla base della decisione del Presidente di non avere più interlocuzione per i protocolli locali. Intanto, vengono segnalati ritardi nelle liquidazioni. Scrive l’organo presieduto da Nobile Viviano. “Non può essere in alcun modo condivisa l’apertura della Presidenza del Tribunale a vagliare eventuali modifiche del Protocollo solo a seguito di un periodo di “verifica operativa”/“periodo sperimentale” di 6 mesi, in ragione del fondato pericolo di mancata ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i soggetti con reddito zero che non riescano a provare come provvedono alle proprie esigenze di vita, nonché di ingiustificato e sicuro aggravamento degli adempimenti a cui saranno costretti i difensori interessati alle liquidazioni. Inoltre, la situazione di carenza delle cancellerie, ed i relativi ritardi, necessitano una chiara e forte denuncia da parte dell’avvocatura nocerina al fine di mantenere vigile l’attenzione di tutti quanti, sia a livello politico che amministrativo, sono chiamati a far si che in un circondario così importante, quale quello di Nocera Inferiore, la funzione giurisdizionale possa essere effettivamente ed efficacemente esplicata”.