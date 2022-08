Nocera, è morto l’ex senatore Psi Ninì Sellitti

di Monica De Santis

Nocera Inferiore a lutto per la morte del chirurgo Michele Sellitti, conosciuto da tutti come Ninì e da giovanissimo anche portiere della Nocerina Calcio. Aveva 86 anni. E’ stato senatore per il Partito Socialista Italiano nella IX, XI e XII legislatura. E per il Gruppo Partito Socialista Italiano è stato membro dal 19 luglio 1983 al 22 settembre 1983 e segretario dal 22 settembre 1983 al 30 gennaio 1986. E’ stato membro della 3ª Commissione permanente (Affari esteri) dal 2 ottobre 1986 al 16 ottobre 1986 (sostituito da Fabio Fabbri fino al 16 ottobre 1986), membro della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) dal 9 agosto 1983 all’11 agosto 1983. Segretario dall’11 agosto 1983 al 26 settembre 1985. Segretario dal 26 settembre 1985 al 1 luglio 1987. Ed ha fatto parte della commissione speciale per l’esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici dal 24 gennaio 1984 al 1 luglio 1987. Nel 1993 è stato sottosegretario ai trasporti per il Govenro Ciampi. “Abbiamo appreso con dolore della scomparsa di Michele “Ninì” Sellitti: medico, Senatore della Repubblica negli anni ’80 e ’90, da giovane portiere della Nocerina Calcio. Lo ricordiamo per la sua sobrietà, il suo rigore, la sua intelligenza politica che gli valse la stima dell’intero arco parlamentare. Incarnava il volto umano della Politica: quella di rappresentanza vera dei territori. Esprimo a nome mio, della Giunta e del Consiglio comunale il più sincero cordoglio”, dice il sindaco di Nocera Superiore Cuofano, mentre il sindaco di Nocera Inferiore De Maio lo ricorda raccontando… “La scomparsa di Niní Sellitti è una dolorosa perdita per la città di Nocera Inferiore. Lo dico come Sindaco, ma soprattutto come Paolo. Da bambino ho conosciuto e apprezzato l’umanità del medico e del politico. Legato da una profonda amicizia con mio padre, qualche giorno fa, Niní mi ha fatto recapitare dalle figlie un regalo e un biglietto, che oggi custodirò con ancora più affetto. L’Amministrazione Comunale ha inteso istituire la camera ardente per ricordare e salutare il compianto senatore della Repubblica Michele “Niní” Sellitti, che sarà allestita nell’Aula Consiliare della Città di Nocera Inferiore, dalle ore 9.30 alle 17.00, orario in cui sarà celebrato il funerale”. Cordoglio espresso anche dalla sindaca di Castel San Giorgio Lanzara… “La scomparsa del senatore Sellitti lascia un grande vuoto nella politica del nostro comprensorio. Medico, Senatore, Sottosegretario di Stato, Ninì Sellitti è stato un politico di razza,un uomo che ha sempre onorato lo Stato e servito il popolo, alla luce di quegli ideali socialisti che ha sempre coltivato con passione e portato avanti con fierezza, onestà e rigore morale. In questo momento di dolore a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale di Castel San Giorgio, intendo esprimere sentimenti di cordoglio e di vicinanza alla moglie e alle figlie”

