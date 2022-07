No di Pinamonti e Mertens: all in Piatek

di Marco De Martino

SALERNO – No di Mertens e Pinamonti, la Salernitana prova a chiudere per Piatek. E’ questo, in estrema sintesi, il risultato dell’ennesima frenetica giornata di mercato per la società granata che sta concentrando tutti i propri sforzi nella ricerca di un bomber. I DUE RIFIUTI In mattinata è arrivato il primo no, quello di Dries Mertens il quale, pur apprezzando lo sforzo di Iervolino, ha preferito rifiutare la proposta del patron granata perchè non ha intenzione, almeno per il momento, di accettare una squadra italiana. Ciro si considera una bandiera del Napoli ed ha detto no anche alla Lazio del suo mentore Sarri proprio per rispetto nei confronti dei tifosi partenopei. Così la Salernitana ha provato a stringere per Pinamonti, ricevendo il secondo no di giornata. Stavolta però di tempo non ce n’è più per aspettare Pinamonti, il quale preferisce temporeggiare per capire se avrà la possibilità di approdare in una tra Atalanta e Sassuolo. Il centravanti infatti considera queste due società più appetibili rispetto alla Salernitana perchè, negli anni, sono state capaci di valorizzare tanti calciatori poi approdati alle big come, ad esempio, il recente caso di Scamacca. La Salernitana, come detto, non ha però più la pazienza di un mese fa ed ha rotto gli indugi, sferrando l’affondo decisivo per Krystof Piatek. ALL IN PIATEK Messo in stand by per provare a prendere Pinamonti, ora la Salernitana ha contattato in maniera decisa l’entourage del centravanti polacco ed i dirigenti dell’Herta Berlino per confermare l’accordo già raggiunto con entrambi la settimana scorsa: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni personali e di squadra la formula del trasferimento, con prezzo d’acquisto fissato attorno ai 12 milioni di euro, mentre per questa stagione lo stipendio di Piatek sarà pagato al 60% dalla Salernitana e per il 40% dai tedeschi. Anche la concorrenza del Borussia Dortumnd, che ha contattato elementi del calibro di Dzeko, Belotti e Morata, sembra ormai essersi affievolita e la società granata è fiduciosa per la felice chiusura della trattativa entro il prossimo week end. Iervolino infatti ha intenzione di annunciare il colpo di mercato durante la serata di gala organizzata in memoria di suo fratello alla prima uscita della squadra davanti ai tifosi granata, sabato all’Arechi. FIDUCIA PER DJURICIC Anche per Djuricic c’è estrema fiducia per la felice conclusione della trattativa. Ormai è tutto fatto, manca solo la firma del serbo sul contratto che lo legherà alla Salernitana per le prossime tre stagioni. Ieri, infine, Bonazzoli ha svolto le visite, firmato il quadriennale ed in serata è arrivato in ritiro.

