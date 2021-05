No all’arrivo delle cartelle esattoriali sotto l’ombrellone

“Alla vigilia dell’estate non possiamo inondare di cartelle esattoriali i contribuenti. C’è la necessità di trovare il sistema che contempli le esigenze di cassa dello Stato con la capacità di interi settori produttivi di poter saldare i debiti con il fisco in modo sostenibile”. Lo ha affermato Alessandro Amitrano (M5s), segretario dell’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati nel corso del Forum “Estate, un mare di novità tra riforme, cartelle e superbonus…” promosso dalla Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Ho avuto modo di esprimere più volte perplessità – ha aggiunto Amitrano – anche per i tempi di attuazione sull’anno ‘bianco’ fiscale e previdenziale per i lavoratori autonomi e i professionisti. La firma del ministro del lavoro, Andrea Orlando, sul decreto interministeriale per l’esonero contributivo è un primo passo fondamentale per il quale, però, vanno tenuti presenti i tempi per le relative dichiarazioni da presentare e la circostanza che i professionisti più giovani difficilmente potranno beneficiare di un contributo reale visti i requisiti richiesti”….

