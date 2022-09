No alla Fiera di San Matteo e si al Corso pieno di abusivi

di Monica De Santis

Passato il Santo, passata la festa, recita un vecchio detto. Eppure a Salerno, passata la festa patronale di San Matteo, le polemiche non sono finite. C’è ancora chi, come gli ambulanti ed i giostrai iscritti all’Anva Confeercenti di Salerno, continuano a tenere l’amaro in bocca per la mancata autorizzazione, ancora non spiegata bene dal Comune, a svolgere l’Antica Fiera di San Matteo… “Ieri sera abbiamo ricevuto tante foto e video della situazione abusivi presenti durante la festa del Santo Patrono di Salerno”. Fanno sapere dall’Anva… “Abusivi posizionati, non in piazza Gian Camillo Gloriosi a Torrione, dove volevano far posizionare noi con la fiera, ma sul Corso Vittorio Emanuele e sul tratto del lungomare che arriva fino a piazza della Libertà. Abusivi anche nelle stradine del Centro Storico e nessuno che controllava. – continuano – Una scelta politica e non dettata da nessun divieto quello di non far svolgere la fiera di San Matteo al sottopiazza della Concordia, piazza che è vuota come di evince dalle foto, e a controllare che rimanesse vuota c’erano ieri i Vigili Urbani, due pattuglie della Guardia di Finanza ed una dell’esercito”. L’Anva fa notare come altre pattuglie di tutte le forze dell’ordine fossero impiegate in altri punti del Lungomare, e poi a Corso Garibaldi, zona Teatro Verdi e piazza Della Libertà. Pattuglie impiegate per il controllo o per il regolare del traffico. Lasciando di fatto scoperto il centro storico ed il corso Vittorio Emanuele che sono diventati zona franca per gli abusivi. “La nostra non è una polemica per la mancata autorizzazione della storica manifestazione che già sapevamo non di sarebbe svolta nonostante ogni nostro tentativo, ma è voler dar voce e difendere gli operatori delle imprese ambulanti e giostrai che pur non condividendo tale scelta, hanno rispettato tale decisione. Ancora una volta, anzi per l’ennesima volta, si tutelano gli abusivi e la vendita di contraffazione come si vede nel video, e di combatte il commercio su aree pubbliche in regola, questo è accaduto per tutta l’estate, accade oggi, e siamo sicuri accadrà durante le luci d’artista come l’anno scorso, dove verrà vietato al centro il mercatino natalizio per dare spazio agli abusivi. – proseguono – Dopo due anni di pandemia ed ora con la crescente crisi economica, bisogna aiutare le imprese regolari ambulanti e spettacolo viaggiante e non gli abusivi, far lavorare le imprese regolari e non far montare gli abusivi, invece chi dovrebbe garantire tutto ciò sceglie di uccidere le imprese sane a favore di chi fa l’abusivo. – dicono ancora dall’Anva Confesercenti di Salerno – Questo è il vero degrado che regna oggi in questa città. Siamo delusi, oggi dovremo fare una valutazione diversa della situazione, cioè dire alle imprese che sono in difficoltà che se vogliono lavorare devono essere abusivi, avranno più tutela… Pensiamo che almeno ora qualcuno debba veramente chiedere scusa agli ambulanti ed ai giostrai rimasti a casa nel rispetto delle decisioni prese dall’Amministrazione e spiegare loro ciò che accaduto mettendoci la faccia, e se hanno dignità rassegnando le dimissioni per i mancati controlli. Le imprese in regola ringraziano l’amministrazione comunale”.

