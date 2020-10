No al lockdown, cittadini e commercianti in piazza dalle 23

No ad un nuovo lockdown, no al coprifuoco. E’ questo, in sintesi, il pensiero dei commercianti e dei cittadini salernitani che questa sera stanno protestando in tutte le piazze della provincia di Salerno. Dopo la manifestazione di questa mattina, poco prima delle 23 i commercianti e i ristoratori si sono riuniti nuovamente in piazza Amendola.

