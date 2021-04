“No ai raggiri”, campagna contro le truffe e i raggiri agli anziani

Al via la Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione ed al contrasto delle truffe agli anziani “No ai raggiri”. La campagna, promossa – con fondi del Ministero dell’interno – dalla Prefettura di Salerno in partnership con il Comune di Salerno, il Piano di Zona Ambito Salerno5 e Salerno Solidale S.p.A., intende informare ed allertare gli anziani, i loro familiari e amici, in merito al diffusissimo reato delle truffe che vede come vittime principali proprio gli anziani. Per questo è stato istituito il numero verde 800 566 678, al quale chiunque si senta vittima di un raggiro o abbia il sospetto che si stia verificando una truffa ai suoi danni può rivolgersi.”Questo servizio – spiega l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano – è un atto dovuto nei confronti degli anziani. Spesso vivono in condizioni di solitudine, lontani dai loro affetti e questo li rende più esposti per possibili raggiri perpetrati da persone senza scrupoli. Abbiano così rafforzato, seguendo anche le linee del sindaco Napoli, sensibile a queste tematiche sociali, un aspetto molto importante che riguarda gli anziani e, spesso, anche i loro familiari. Come Assessorato alle Politiche Sociali, da sempre, supportiamo con azioni concrete, le fasce più vulnerabili”.

