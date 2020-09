Niente settimana dell’accoglienza per gli alunni delle prime del Liceo Tasso

In prima battuta la, tradizionale settimana di accoglienza per i ragazzi delle prime, che quest’anno era stata prevista anche per le classi seconde, del Liceo Torquato Tasso di Salenro, era stata prevista per il giorno 7 settembre. Poi a causa dei ritardi sui test sierologici volontari ai quali si devono sottopporre docenti e personale, la settimana di accoglienza era stata rinviata al 14 settembre, mentre le altre classi, ovvero terze, quarte e quinte sarebbero rientrate a scuola il 24 settembre. Ora nel collegio dei docenti, che si è svolto martedì 2 settembre, arriva la decisione definitiva. “A seguito dell’incremento della cura epidemiologica, scrive in una nota la dirigente scolastica, Carmela Santarcangelo, il collegio dei docenti e il collegio d’Istituto del Liceo Tasso, hanno ritenuto opportuno posticipare le attività di accoglienza delle classi prime e di ingresso delle classi intermedie e delle quinte, alla data che sarà stabilità dalla Giunta Regionale della Campania. – conclude la Santarcangelo nella nota pubblicata sul sito della scuola – Gli alunni ed i loro genitori saranno aggiornati in ragione delle decisioni che saranno prese dalle amministrazioni competenti”

