“Niente Luci d’Artista? IlluminiAmo noi Salerno”

di Monica De Santis

“IlluminiAMO Salerno” è questa l’iniziativa lanciata attraverso facebook da Cesare Falcone, conosciuto da tutti come Pippo Pelo. Il noto conduttore radiofonico nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, ha aperto sul social un gruppo pubblico, nel quale ha invitato ad iscriversi tutti i salernitani che come lui amano il Natale, le sue tradizioni ed anche la nostra città. Scopo del gruppo è quello di far illuminare la città a partire dalle ore 19 del prossimo 8 dicembre. Illuminare i balconi, le finestre, i portoni delle abitazioni e dei palazzi per cercare di dare un segno di speranza e di fiducia in un periodo certamente non felice.

