Nicola, vogliamo competere con chiunque

“Il Bologna in questa stagione ha cambiato pelle piu’ volte, possono giocare in diversi modi. Ma dando sempre l’impressione di avere un gioco organizzato. Dietro c’e’ stato un percorso. Noi abbiamo iniziato e vogliamo raggiungere la nostra identita’ per poter competere con chiunque. Tutto ci sembra difficile, ma sappiamo che non abbiamo altre strade. Proseguiamo su questa e credo che possa essere la piu’ gratificante”. Cosi’ Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha presentato la sfida in programma domani allo stadio Arechi contro il Bologna. “In otto allenamenti non si puo’ essere perfetti. Per noi saranno tutte, maledettamente difficili. Ed e’ per questo che metteremo in campo sempre una grande voglia” ha aggiunto l’allenatore dei granata che deve fare i conti con le non perfette condizioni di Bonazzoli. “Ha lavorato in settimana con noi, vediamo le ultime valutazioni cliniche, poi si valutera’ domani”. Per Nicola in ogni caso “la voglia di proporre gioco da parte della Salernitana deve esserci sempre. Deve essere un gioco aggressivo, deve esserci voglia di creare geometrie”. Non e’ mancato un pensiero su quanto sta accadendo in Ucraina. “Sicuramente non sono un politico, resta il profondo dispiacere a livello umano per qualcosa che credo non abbia senso per nessuno”.

