Nicola: “Spero di avere la rosa completa in tempi rapidi”

Carico, fiducioso ma soprattutto speranzoso che la rosa al più presto sia completata. Così Davide Nicola al termine del triangolare dedicato alla memoria di Angelo Iervolino: “Questo triangolare è nato per una causa nobile e piacevole, sono stato molto contento di partecipare. Abbiamo fatto una programmazione che è durata un mese, due giorni fa abbiamo giocato gara dispendiosa e siamo arrivati qui trovando temperature diverse. Ci siamo dimenticati fase difensiva, abbiamo concesso troppo facilmente la profondità all’avversario, ma è comunque comprensibile. In questo momento abbiamo 19 giocatori, alcuni sono giovani come Motoc che ha bisogno di lavorare e crescere. Ho visto però diverse cose su cui stiamo lavorando”. Inevitabile parlare del mercato: “Abbiamo centrocampo e attacco da completare, non abbiamo Gyomber, Radovanovic e Mazzocchi. Tra sette giorni inizia la stagione, abbiamo preso giocatori interessanti come Sambia ma è impossibile metterlo dopo due mesi di stop. Metterlo adesso significherebbe danneggiarlo e svalutare l’acquisto. Ha qualità, non sta bene e non ha senso rischiarlo ma credo che tra un mese farà bene. Bradaric mi piace ha caratteristiche che cercavo, ha dovuto fermarsi per un problema muscolare. Nel primo tempo erano pochi quello dello scorso anno, Bonazzoli era importante che rientri subito nei meccanismi. Da fuori magari si è un po’ preoccupati, io resto molto fiducioso perché ho fiducia nella società. So che arriverà quanto ci manca e arriverà tra cui due alternative a Sabia e Bradaric. Soprattutto a centrocampo serve qualcuno al posto di Ederson. La società lo sa, lo sappiamo tutti. Mazzocchi verificheremo la settimana prossima perché inizia la stagione. Io devo sapere se è tutto okay oppure no. In ritiro mi sono divertito molto, abbiamo preparato alla grande giocatori che faranno bene altrove però mi hanno dato grande impegno. Spero al più presto però di completare la squadra. Magari prima del 31 agosto. Al momento non siamo completi, è un dato di fatto. Kristoffersen? Ha caratteristiche particolari, sono contento che abbia segnato il primo gol all’Arechi. Valuteremo a rosa completa”. (fabset)

