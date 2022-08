Nicola: «Sarà un test molto importante»

di Marco De Martino

SALERNO – Davide Nicola (nella foto) si aspetta la stessa Salernitana ammirata appena quattro giorni fa all’Arechi contro la Sampdoria. Una squadra capace di rifilare quattro reti ad una compagine comunque reduce da un buon pareggio con la Juventus. Questa sera contro la compagine di Sinisa Mihajlovic, però, secondo il trainer granata tutto dovrà essere resettato per evitare di dilapidare quanto di buono mostrato contro i blucerchiati: «Quello del Dall’Ara per noi è un test difficile come tutte le gare di questo campionato. Il Bologna è una squadra che gioca insieme da anni, ha acquistato nuovi giocatori e in casa riesce a esprimere un buon gioco e discreta aggressività. Dovremo essere molto abili a farci trovare pronti perché si gioca dopo pochi giorni ma ci siamo preparati al meglio». Nicola non esclude una possibile rotazione dei suoi uomini, se non dal primo minuto almeno a gara in corso: «Dovremo mettere in campo una prestazione molto importante perché hanno giocatori in grado di metterci in difficoltà quindi dovremo dimostrare di essere squadra dall’inizio alla fine -ha aggiunto il tecnico- Abbiamo numericamente e qualitativamente una rosa in grado di presentare più titolari effettivi, ora faremo le ultime valutazioni e sceglieremo la formazione migliore possibile fermo restando che in partite così ravvicinate ogni giocatore è importante per dare il proprio contributo anche per uno spezzone di partita”. Uscire dal campo del Bologna con un risultato positivo potrebbe aprire per la Salernitana nuovi scenari, anche in considerazione del mercato faraonico della società granata e che proprio stasera chiuderà i battenti: «La nostra ambizione è quella di fare punti ed essere competitivi contro qualsiasi avversario e su qualsiasi campo. Questa -ha proseguito il tecnico della Salernitana- è la nostra forma mentis e non deve cambiare perché è ciò che rende un gruppo una vera squadra. Bisogna capire che ogni partita presenta le sue difficoltà, a me interessa la prestazione e il gioco espresso perché parto dal presupposto che non si può raggiungere un risultato se non produci qualcosa in campo soprattutto in Serie A». Infine Nicola dedica il suo ultimo pensiero alla tifoseria granata che anche questa sera gremirà lo stadio avversario nonostante i tanti chilometri di distanza da Salerno ed il giorno feriale in cui si disputerà il match: «La presenza così massiccia dei tifosi ci gratifica, vedere l’immedesimazione della gente nella squadra è motivo di grande orgoglio per noi. Faremo di tutto e daremo il massimo in campo per poter creare un connubio indissolubile con loro. Anche i ragazzi che sono arrivati si stanno accorgendo dell’importanza della nostra gente, questa -ha concluso Nicola- è l’essenza del calcio».

