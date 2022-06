Nicola potrebberestare al timone ma sullo sfondo avanza De Zerbi

SALERNO –

Davide Nicola (nella foto) dovrebbe restare al timone della Salernitana. Subito dopo la separazione tra Iervolino e Sabatini, la posizione del tecnico granata sembrava fortemente a rischio anche perchè non più tardi di qualche giorno fa lo stesso allenatore aveva condizionato, in un certo senso, la sua permanenza a Salerno a quella del direttore sportivo. Ieri, dopo il terremoto societario, anche il contratto biennale appena sottoscritto dal tecnico sembrava sul punto di essere strappato. Nel tardo pomeriggio però Davide Nicola avrebbe dato la sua disponibilità a restare alla Salernitana nonostante l’addio di Sabatini. Ora il trainer attende che la Salernitana depositi il suo contratto, il che dovrebbe avvenire nelle prossime ore a meno di ulteriori clamorosi colpi di scena. L’ALTERNATIVA Esiste comunque l’eventualità che ciò accada e così, nella serata di ieri, il nome dell’ex tecnico di Sassuolo e Shaktar Donesk Roberto De Zerbi è tornato prepotentemente in auge. Il rampante allenatore si è liberato dal club ucraino dopo lo scoppio della guerra ed è a caccia di un nuovo stimolante progetto per ripartire in Italia. Scartato, invece, soprattutto per motivi extratecnici quello di Fabio Cannavaro. In giornata dovrebbe comunque arrivare la comunicazione ufficiale da parte della Salernitana del nome dell’allenatore della Salernitana. Difficilmente Iervolino, dopo aver annullato a mezzo pec il contratto di Sabatini, potrà fare la medesima cosa con quello di Nicola. Dopo una giornata controversa e convulsa come quella di ieri, però, tutto appare possibile, anche la separazione da Mister Salvezza il quale, peraltro, è già al lavoro da giorni per pianificare il ritiro precampionato della Salernitana ed ovviamente il mercato di rafforzamento. (m.d.m.)

