Nicola: “Ora dobbiamo fare di necessità virtù”

di Marco De Martino

Davide Nicola è amareggiato dopo la sconfitta subita all’esordio dalla sua Salernitana nel primo turno di Coppa Italia. Il tecnico granata ha analizzato così in sala stampa il ko per 2-0 subito dai ducali: “Abbiamo fatto la partita con l’intenzione e la convinzione di passare il turno. Abbiamo fatto anche discretamente bene nel primo tempo, con una fluidità di manovra ma con troppa leziosità negli ultimi metri, dovevamo calciare in porta di più e meglio. E’ chiaro che il risultato non ci vede contenti ma i ragazzi hanno dato tutto, forse in maniera farraginosa nella seconda parte della gara, il Parma è una squadra completata, noi stiamo cercando di lavorare in tal senso. L’uscita di Bohinen e Kastanos ci ha tolto anche tanta qualità in mezzo al campo”. La tifoseria è preoccupata dalla condizione precaria della rosa attuale della Salernitana: “La gente deve avere la certezza che noi faremo di tutto per ottenere punti. A me resta il compito di credere in qualcosa in cui altri non credono. Con la Roma tutti pensano che sia impossibile, ma io non smetterò mai di credere. Non mi devo chiarire con la società con cui parlo tutti i giorno, la mia fiducia è massimale nonostante siamo consapevoli che andiamo completati. Sappiamo non poterlo fare adesso e quindi dobbiamo fare di necessità virtù, sono convinto che con questi ragazzi si più fare meglio. L’ambizione di ogni giocatore è quella di migliorare, la Salernitana ha bisogno di Kechrida così come degli altri. Mazzocchi? L’intervento del nostro direttore è stato esaustivo per il mercato, io non posso dire una cosa diversa rispetto a ciò che ha detto lui. L’allenatore può solo creare il giusto ambiente per far esprimere la squadra al massimo, io lo faccio con grande orgoglio, per il resto c’è la società che provvede”. Nicola per il momento guarda in casa sua: “Dobbiamo recuperare chi è fuori, sono contento per aver recuperato Gyomber, bene Mantovani e Pirola che stanno crescendo così come di Fazio. Sono contento di Valencia che è entrato in maniera combattiva, Botheim e Ribery mi sono piaciuti, per il resto a me piacciono anche le difficoltà visto che possiamo trovare nuove strategie e soluzioni. Franck mantiene un entusiasmo incredibile che è un valore aggiunto alla nostra squadra, per noi è un punto di riferimento anche per la personalità che manifesta e da lui i più giovani hanno tanto da imparare”. Ora arriva la corazzata Roma: “Lavoreremo in settimana per prepararci al meglio. Non sono insoddisfatto dell’idea di squadra e la valutazione dei giocatori, è chiaro che dobbiamo fare ancora passi da gigante e migliorare tantissimo, ma dobbiamo lavorare per arrivare a questo. La sfida è incontrare la Roma nel momento in cui la Salernitana non è al massimo, ma ciò non vuol dire nulla anzi non è detto che in una singola partita possiamo dimostrare di poter giocare alla pari con un grande avversario”. A chiudere la conferenza stampa è intervenuto il direttore sportivo Morgan De Sanctis: “Sono qui per ringraziare undicimila tifosi, il mister e i giocatori che hanno onorato la maglia della Salernitana. Posso solo aggiungere che noi continueremo a lavorare affinchè la Salernitana possa presentarsi alla prossima gara di campionato nelle migliori condizioni, nonostante anche oggi si sia aggiunto un altro calciatore alla lista degli infortunati”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia