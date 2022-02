Nicola, l’uomo dalle sfide impossibili

Per raggiungere la salvezza , alla fine la Salernitana ha scelto di affidarsi all’uomo delle rimonte impossibili: sara’ Davide Nicola a guidare la squadra granata, ultima in serie A con 13 punti, e a meno 8 dal quart’ultimo posto che vorrebbe dire permanenza in serie A, da qui alla fine del campionato. Tredici gare, piu’ il match con l’Udinese da recuperare (e anche quello con il Venezia), in cui l’undici granata dovra’ tenere medie da squadra di alta classifica per poter ambire al traguardo salvezza. Specialista in rimonte, (a Crotone la piu’ nota, ma anche le salvezze in corsa con Genoa e Torino nel suo palmares) Nicola subentra a Stefano Colantuono, cui non e’ bastato il pareggio nello scontro diretto con il Genoa per mantenere la panchina. Nicola, che ha firmato fino a giugno con opzione rinnovo in caso di salvezza, porta con se’ Simone Barone (allenatore in seconda), Manuele Cacicia (collaboratore tecnico), il preparatore atletico Gabriele Stoppino e Federico Barni (match analyst). Dopo essere atterrato in mattinata all’aeroporto di Napoli, il neo tecnico ha varcato la soglia del centro sportivo “Mary Rosy” pochi minuti dopo le 15. Accompagnato dal team manager Salvatore Avallone, ha raggiunto in fretta il campo di allenamento per mettersi subito a lavoro ed iniziare a preparare la sfida di sabato contro la capolista Milan. “Piacere ed euforia” le sensazioni che ha detto di provare il 49enne piemontese che a SALERNO provera’ a compiere un’altra missione impossibile. Da capire quale sara’ l’impronta tattica che Nicola vorra’ dare alla sua Salernitana: in carriera il tecnico piemontese ha spesso utilizzato il 3-5-2 anche se, dopo la rivoluzione di gennaio, i granata erano ripartiti dalla difesa a quattro affidandosi nelle ultime partite a un 4-3-2-1. Mercoledì alle 15 e’ in programma la conferenza stampa di presentazione.

