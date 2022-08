Nicola, entusiasmo giusto contro Roma

“Domani ci aspetta un test importante davanti a una grande cornice di pubblico. La Roma e’ una squadra estremamente qualitativa, ha fatto un mercato importante e si e’ rinforzata molto. Non potremo essere perfetti ma cerco l’atteggiamento e l’entusiasmo giusto”. Cosi’ Davide Nicola, allenatore della Salernitana, alla vigilia del match d’esordio contro la Roma. “Ho chiesto ai ragazzi attenzione e maniacalita’ per apprendere pochi concetti in breve tempo. Voglio vedere carattere, personalita’ e intensita’ da parte di tutti. Inizia il campionato e affrontiamo una grande squadra, abbiamo voglia di misurarci con un avversario del genere. Servira’ grande attenzione nei momenti chiave della gara”. Per il tecnico “abbiamo giocatori giusti per creare la giusta competitivita’, che porta ad innalzare il livello degli allenamenti e della squadra”. “Sono contento dell’arrivo di Candreva, e’ un calciatore importante che porta esperienza e sa integrarsi velocemente nelle conoscenze di gioco. Ha grande entusiasmo e ha subito dimostrato di voler venire qui a SALERNO, mi aspetto quello che ho visto nei suoi occhi. In questo momento abbiamo bisogno di integrare tutti, qualcuno ha bisogno di giocare per entrare in forma”. Nicola ha, poi, spiegato che “la Salernitana deve approcciare a questo campionato con lo spirito dimostrato lo scorso anno, la nostra gente deve avere l’orgoglio di essere rappresentata da noi. Vogliamo proporre un certo tipo di gioco che rispecchi il DNA mio, dei ragazzi e della nostra gente. In questa prima parte di campionato il mio obiettivo e’ rendere squadra questo gruppo di calciatori e lavorare quotidianamente con il piacere di farlo”.

