Nicola, contro Inter non cambiamo gioco

“Ho grande fiducia in tutti i calciatori a disposizione, tutti avranno la loro occasione e dovranno essere bravi a sfruttarla. Mi riservo di capire chi possa interpretare determinate posizioni per fare le scelte di formazione”. Così l’allenatore della Salernitana, Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro l’Inter. Il tecnico ha recuperato Lovato e Bohinen ma dovrà fare a meno di Fazio, Radovanovic e Maggiore. “Non cambierà il nostro modo di giocare ed interpretare la partita, ci saranno momenti in cui saremo più alti e altri in cui saremo costretti a giocare più bassi. Dobbiamo mantenere sempre la stessa aggressività a prescindere dall’altezza di campo in cui ci troviamo. Dovremo essere bravi ad interpretare i diversi momenti della gara e capire quando attaccare e quando rallentare il gioco”. Per Nicola “l’Inter è una squadra che sa aggredire molto alta ma anche difendersi molto basso. Sarà una partita in cui dovremo alzare la nostra comunicazione interna e richiamarci costantemente perché giocheremo in una cornice meravigliosa. Domani – ha aggiunto Nicola – ci attende un altro step di crescita da affrontare, servirà una prova di grande carattere e compattezza con la consapevolezza che affrontiamo una grande squadra”. Per il tecnico della Salernitana “domani potremmo fare dei cambi dal punto di vista tattico, dipenderà anche dall’interpretazione del gioco dei nostri avversari. L’Inter ha calciatori abituati a giocare ogni tre giorni, dovremmo essere al top delle nostre energie mentali. Hanno una convinzione in quello che fanno superiore alla media, non dobbiamo perdere le nostre caratteristiche e attitudini per fare la nostra partita. Vogliamo fare una prestazione concreta, dobbiamo rimanere compatti e stretti tra le linee e avere la giusta fluidità nelle ripartenze. Dobbiamo giocare sempre con la stessa convinzione”. Il tecnico granata ha quindi concluso: “Non vivo nulla come un peso, questo lavoro mi piace troppo. Vivo di sogni, responsabilità, obiettivi e cerco di veicolare tutto questo ai miei ragazzi. Domani ci attende un altro step di crescita da affrontare, servirà una prova di grande carattere e compattezza avendo la consapevolezza che affrontiamo una grande squadra. Abbiamo provato diverse soluzioni tattiche in settimana, vediamo quale utilizzeremo domani. Vorrei avere sempre tutti i calciatori a disposizione ma le assenze non mi preoccupano perché abbiamo altri elementi pronti a giocare e a sfruttare la loro opportunità”.

