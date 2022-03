Nicola, con il Sassuolo saremo affamati

“Quella col Sassuolo e’ una partita che offre un’opportunita’ importante per fare un passo in avanti verso il nostro obiettivo. Il Sassuolo ha un’organizzazione di gioco ormai consolidata, ha grande qualita’ e quest’anno sta dimostrando di avere maggiore verticalita’. In settimana abbiamo provato diverse soluzioni, adesso faro’ le valutazioni finali per scegliere gli uomini migliori da mettere in campo. Voglio vedere una Salernitana che dimostra di avere coraggio, identita’ e organizzazione di gioco con sempre maggiore convinzione. Dobbiamo mettere in campo fame e desiderio di raggiungere il successo”. Cosi’ Davide Nicola, allenatore della Salernitana, in merito alla partita di domani contro il Sassuolo. “Domani servira’ anche praticita’ perche’ abbiamo bisogno di raccogliere punti. La squadra deve agire su stessa, valutando i punti di forza e curando i difetti”, ha proseguito il tecnico granata. “Dobbiamo essere piu’ coesi in alcune letture e riconoscere i momenti della gara. Vogliamo esprimere noi stessi nel miglior modo possibile e per farlo dobbiamo credere in cio’ che facciamo. Bisogna sentirsi capaci di produrre gioco per poter migliorare. Ci deve essere una fame assoluta di provare a cambiare la nostra condizione. Il senso di appartenenza al gusto di questa rincorsa deve appartenere ad ogni singolo calciatore perche’ da qui alla fine servira’ l’apporto di tutti”. Per Nicola servira’ “una prestazione entusiasmante per vincere la partita. Credo ciecamente che il nostro lavoro ci possa portare ad avere un’identita’ e quindi essere competitivi, che deve essere il nostro mantra da qui alla fine. Abbiamo il dovere di inseguire i nostri sogni e quelli della nostra gente. Dobbiamo perseguire questo sogno fino alla fine nonostante le difficolta’. Il nostro stadio ha un impatto maggiore, anche grazie al supporto della nostra gente che per noi rappresenta un’arma importante, ma non dobbiamo avere due atteggiamenti diversi tra le gare casalinghe e quelle in trasferta perche’ ogni partita sara’ importante”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia