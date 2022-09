Nicola: «A Torino senza paura, bene così»

di Marco De Martino

TORINO – Davide Nicola (nella foto) commenta con il sorriso sulle labbra, nonostante labeffa finale, dopo il rocambolesco pareggio ottenuto dalla Salernitana sul campo della Juventus: «Sicuramente siamo molto soddisfatti della prestazione, ci sarebbe dispiaciuto molto non portare a casa nulla ma fortunatamente il Var, assieme alla bravura degli arbitri, ancora una volta ha dimostrato di avere credibilità». A chi gli ha fatto notare che il gol del 3-2 segnato da Milik poteva essere regolare, Nicola ha risposto sinteticamente: «Bonucci era nella traiettoria del pallone, era in fuorigioco ed il gol è stato giustamente annullato». La Salernitana ha condotto fino al 92’ in vantaggio la gara dell’Allianz Stadium ma per Nicola si può ancora migliorare molto nella gestione dei match: «In alcune situazioni di ripartenza non siamo stati rapidi e precisi e non abbiamo trovato un gol che ci avrebbe aiutato. Siamo venuti a Torino -continua Nicola- a fare la partita ad aggredire alto ma devo dire che per 15’ nel secondo tempo, quando la Juve è stata abile a giocare in velocità non siamo stati bravi negli scivolamenti, perdendo spesso i duelli sulle fasce. Abbiamo abbassato troppo il baricentro soffrendo giocatori come Vlahovic e Milik e questo è l’aspetto in cui dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere ambiziosi ma anche conservare l’umiltà per continuare nel nostro percorso di crescita». Gli elogi per l’atteggiamento spavaldo della Salernitana si sprecano dopo l’impresa sfiorata con la Juve, ma Nicola spiega che quello visto ieri sera contro i bianconeri sarà sempre l’atteggiamento della sua squadra: «Credo che in serie A in questo momento storico è difficile pensare di fare risultato senza produrre gioco. A lungo andare -sottolinea Nicola- la qualità delle squadre fa sì che un episodio può condannarti. Non sempre riusciamo ad essere aggressivi per tutti i 95’ ma siamo soddisfatti per la prestazione che abbiamo fatto. Non faccio voli pindarici ma questa è la strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo». Ora si profila una sfida fondamentale per la corsa alla salvezza, venerdì sera all’Arechi arriva il Lecce, una gara da vincere ad ogni costo per la Salernitana: «Non dobbiamo sentirci appagati, ogni tre giorni questo sport ti mette alla prova azzerando tutto quanto fatto in precedenza. Sono contentissimo -prosegue il tecnico granata- di Daniliuc e Piatek, erano all’esordio da titolare dopo una settimana passata con noi ed hanno giocato molto bene. Aspettiamo altri giocatori che stanno crescendo abbiamo bisogno di tutti perchè -conclude Nicola- il campionato è ancora lungo e difficile».

