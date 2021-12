Nick The Nightfly al Moro di Cava de’ Tirreni

Un viaggio musicale suggestivo, con la rivisitazione dei grandi successi del suo programma radiofonico. Nick The Nightfly, il celebre dj, cantante scozzese e conduttore radiofonico, che si è esibito con i più prestigiosi nomi del panorama jazz sarà in concerto oggi al Moro di Cava de’ Tirreni (Sa). Ospite della rassegna MoroInJazz, che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase, il crooner britannico (ma ormai italiano d’adozione) intratterrà il pubblico sul palco del borgo Scacciaventi presentandosi in formazione quintet, con Amedeo Ariano (batteria), Francesco Puglisi (basso), Jerry Popolo (sax), Claudio Colasazza (pianoforte). La storica ed inconfondibile voce delle Monte Carlo Nights, presenterà un vasto repertorio di musiche e testi da lui interamente composti con arrangiamenti, ma non mancheranno anche alcuni brani dello stesso Nick, che nel luglio di quest’anno ha lanciato il nuovo album intitolato «Swing With Sting», progetto dedicato alla musica di Sting.

