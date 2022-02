“Nessuno tocchi il Gaetano Filangieri” sit-in di protesta per il cambio di nome

di Monica De Santis

Sit-in di protesta ieri mattina davanti all’Istituto Alberghiero “Gaetano Filangieri” di Cava de’ Tirreni. Gli oltre 300 alunni iscritti nello storico istituto metelliano, non ci stanno. Non accettano la decisione della nuova dirigente scolastica di cambiare nome alla scuola. Una decisione che non si è ancora capito se è stata già presa in via definitiva oppure se è ancora da valutare. Resta il fatto che il solo pensiero che l’Istituto che porta il nome di un prestigioso personaggio metelliano, per gli studenti non deve cambiare nome…

“Senza nulla togliere a David Sassoli (è questo il nuovo nome che sembra si voglia dare alla scuola) Filangieri non si tocca”, hanno ribadito ieri mattina gli alunni, che hanno manifestato davanti la loro scuola per difendere la loro storia. Una prima manifestazione, ma non l’unica, fanno sapere gli studenti…

“Il nostro istituto è dedicato a Gaetano Filangieri, un giurista e filosofo italiano del Regno di Napoli, ma al di là dell’importanza del personaggio, questa è una scuola che ha una storia e la sua storia è nata e cresciuta con questo nome, quindi non vogliamo che venga cambiato, soprattutto se la motivazione del cambio è quella che ci è stata detta, ovvero che visto l’accorpamento con il Della Corte – Vanvitelli, se si aggiunge anche Filangieri il nome diventa troppo lungo, se invece si mette Sassoli, allora non è lungo”.

Insomma gli studenti non ci stanno e non intendono cedere… “Ciò che ci è molto dispiaciuto – spiega Mariagrazia Della Croce, alunna dell VB, dell’istituto alberghiero metelliano – è che la decisione è stata presa dalla dirigente scolastica senza chiedere nulla né ai docenti della scuola, né tanto meno a noi alunni. Per questo proseguiremo la nostra protesta, non abbiamo nessuna intenzione di fermarci fino a quando la preside non ci confermerà che il Filangieri di Cava resterà Filangieri”.

