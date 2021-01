“Nessuna fase di stallo, non è ancora arrivato il momento di definire il tutto”

di Erika Noschese

Nessuna fase di stallo a Salerno città, per il centrodestra ma tutto nella norma. Ne è sicuro il deputato salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano. Per il parlamentare, infatti, è necessario chiudere la partita nelle grandi città come Napoli, prima di pensare a Salerno e, sui neo consiglieri di minoranza, non ha dubbi: il centrodestra deve aprire anche a loro, ma con intelligenza.

