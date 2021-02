Nessun funerale pubblico per Cutolo Le disposizioni del questore di Napoli

No ai funerali in forma pubblica per Raffaele Cutolo, il boss della Nuova Camorra Organizzata, detenuto al 41 bis e morto il 17 febbraio nel carcere di Parma. La disposizione è del questore di Napoli, Alessandro Giuliano, che ha vietato qualsiasi solennità per le esequie del numero uno della Nco. Il provvedimento è stato firmato nella giornata di ieri e sarà notificato ai familiari di Cutolo nelle prossime ore. Intanto, questa mattina alle 11, sarà eseguita l’autopsia e poi la salma sarà trasferita a Ottaviano, in provincia di Napoli, città natale di Cutolo ed ex roccaforte del boss.

